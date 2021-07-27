Сульшер получил более 115 млн евро на трансферы летом от семьи Глейзеров. Расходы на переход Джейдона Санчо и грядущее подписание Рафаэля Варана превысят эту сумму.

Манчестер Юнайтед планирует прощание с "жертвой" трансфера Варана

Как информирует ESPN, это побуждает Манчестер Юнайтед к продаже сразу нескольких исполнителей. Манкунианцы будут готовы рассмотреть предложения по Алексу Теллесу, Диогу Далоте, Брэндоне Вильямсе, Филу Джонсе, Андреасу Перейре, Даниэлю Джеймсе и Джесси Лингарде.

Также "красные дьяволы" согласятся попрощаться с Антони Марсьялем, если поступит предложение из огромной суммой трансфера.

Напомним, Санчо обошелся МЮ в 85 млн, за Варана придется выложить около 50-ти.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою