Манчестер Юнайтед планує прощання з "жертвою" трансферу Варана
09:34 - Читать на русском
"Червоні дияволи" прагнуть позбутись Аксела Туанзебе на фоні прийдешнього підписання Рафаеля Варана.
23-річний оборонець вже цього літа може покинути Олд Траффорд, повідомляє The Telegraph.
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У послугах Туанзебе зацікавлений Ньюкасл. Обидва клуби зараз обговорюють як оренду, так і повноцінний трансфер. Щоправда, через фінансові труднощі "сороки" більше схиляються до першого варіанту.
До слова, Аксел є вихованцем Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він провів 19 неповних матчів у всіх турнірах – без результативних дій.
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