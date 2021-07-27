Аксел Туанзебе може піти з МЮ / Getty Images

23-річний оборонець вже цього літа може покинути Олд Траффорд, повідомляє The Telegraph.

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У послугах Туанзебе зацікавлений Ньюкасл. Обидва клуби зараз обговорюють як оренду, так і повноцінний трансфер. Щоправда, через фінансові труднощі "сороки" більше схиляються до першого варіанту.

До слова, Аксел є вихованцем Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він провів 19 неповних матчів у всіх турнірах – без результативних дій.

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