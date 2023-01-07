Манчестер Юнайтед обіграв Евертон в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед дуже швидко відкрив рахунок завдяки Антоні. Бразилець залишився без опіки, оскільки Віталій Миколенко необачно покинув його самого на дальній стійці, побачивши більшу небезпеку в іншій зоні. Розрахунки українця виявилися провальними.

МЮ вибив Евертон з Кубка Англії – Миколенко не забив у порожні й видав новий результативний фейл, трагікомічний матч

Проте Евертон дуже швидко відновив паритет. Давід Де Хеа зробив щось немислиме... Після такого фейлу голкіпера Коуді залишалося просто заштовхнути м'яч в порожні ворота.

За іронією долі, Конору судилося й поховати надії своєї команди. На старті другого тайму захисник відзначився автоголом. Крапку в матчі вже у компенсований час поставив Рашфорд, реалізувавши пенальті. Чергова поразка Евертона, Манчестер Юнайтед чекає на суперника в 1/16 фіналу Кубка Англії.