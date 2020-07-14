Манчестер Юнайтед епічно втратив перемогу над Саутгемптоном, яка може коштувати Сульшеру місця у Лізі чемпіонів

Манчестер Юнайтед приймав Саутгемптон в рамках 35-го туру чемпіонату Англії. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Очевидно, Манчестер Юнайтед вважався фаворитом поєдинку, але гостям вдалось шокувати "червоних" вже на 12-й хвилині. Гравці "святих" скористались грубою помилкою суперника у захисті та вивели Армстронга на вбивчу позицію – шотландець не схибив і відкрив рахунок.

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Пропущений м'яч змусив манкуніаців прокинутись і взяти гру під контроль. З різницею у три хвилини Рашфорд та Марсьяль відзначились у воротах Саутгемптона та пішли на перерву за мінімальної переваги своєї команди.

У другій половині гри манкуніанці продовжили володіти ініціативою. Коли до фінального свистка залишались лічені секунди Обафемі зумів зрівняти рахунок після подачі з кутового і вирвати нічию.

Манчестер Юнайтед мав шанс піднятись на дві позиції у турнірній таблиці та зайняти третю сходинку, але манкуніаці залишились на 5-му місці, поступаючись Лестеру за додатковими показниками. Саутгемптон розташувався на 12-й сходинці.

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