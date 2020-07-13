Сульшер вважає, що Манчестер Юнайтед вдалося відновити потенціал атакувального тріо Руні-Роналду-Тевес

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився про атакувальне тріо Марсьяль-Рашфорд-Грінвуд.

"Такі тріо не є чимось новим для Ман Юнайтед. Хіба ви не пам'ятаєте гру Руні, Роналду і Тевеса, коли сер Алекс Фергюсон дав їм деяку свободу, але всередині певної системи?

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Ми багато працюємо над формаціями і розташуванням наших гравців на полі. При цьому ми розуміємо, що гравець може піти праворуч або ліворуч, займати впродовж матчу різні позиції. У минулому році, а іноді і в цьому, у нас було занадто багато футболістів, які звалювалися на лівий фланг і грали безсистемно. Ми хочемо позбутися цього і бути більш дисциплінованими в розташуванні футболістів на полі", – цитує Сульшера Goal.

До слова, 18-річний Грінвуд у нинішньому сезоні забив за Манчестер Юнайтед 16 голів у всіх турнірах, в активі Рашфорда і Марсьяля по 20 забитих м'ячів. Окрім того, за півсезону на Олд Траффорд ще й Бруну Фернандеш 8 разів відзначався у воротах суперників "червоних дияволів".

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