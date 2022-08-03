Ліверпуль має найбільші шанси на перемогу в АПЛ 2022/23 (49,7%). Такий прогноз дав суперкомп'ютер, інформує OptaAnalyst. Головним суперником мерсисайдців буде Манчестер Сіті з 47% на тріумф.

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Решті команд, зокрема Тоттенхему, Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсеналу і Ньюкаслу, пророкують мізерні шанси на звитягу – менш як 2%. Головними невдахами нового сезону, за прогнозом комп'ютерної системи, мають стати Борнмут та Ноттінгем Форест, які мають найбільші відсотки на виліт у Чемпіоншип.

Зауважимо, суперкомп'ютер оцінює ймовірність підсумку кожного матчу з використанням коефіцієнтів ринку ставок і рейтингу, які грунтуються на історичних і недавніх виступах команд, імітує зустрічі тисячі разів, підбиває підсумок та робить кінцеві прогнози. Ця система передбачила нещодавній тріумф збірної Англії на жіночому Євро-2022.