Амаду Айдара вже взимку може опинитись на Олд Траффорд, повідомляє FourFourTwo. Німецький фахівець хоче, щоб 23-річний півзахисник РБ Лейпциг став його першим підписанням.

Локомотив відпустив Рангніка в Манчестер Юнайтед, – журналіст

Айдара народився на Малі, а у 2016-му перебрався в Зальцбург. Через три роки його викупили "бики", за яких він вже встиг провести 99 поєдинків у всіх турнірах. У них він забив десять м'ячів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, наразі між Манчестер Юнайтед і Локомотивом, де Рангнік обіймає посаду керівника зі спорту та розвитку, тривають фінальні перемовини, після яких "дияволи" зможуть призначити Ральфа новим тренером.

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