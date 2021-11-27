Для пополнения трансферного бюджета на январь "красным дьяволам" сначала нужно продать некоторые свои активы, сообщает The Telegraph.

Рангник определился с первым трансфером в Манчестер Юнайтед

Речь идет об игроках, которые имеют хорошую рыночную цену, но не могут похвастаться местом в основе. Голкипер Дин Хендерсон (22 млн евро за Transfermarkt) крепко сидит за спиной Давида Де Хеа, однако до сих пор пользуется большим спросом среди клубов АПЛ. Полузащитник Донни ван де Беек (25 млн) также переживает трудные времена на Олд Траффорд и готов искать новое место работы. Летом разгрузится и зарплатная ведомость, ведь свободными агентами должны уйти Джесси Лингард и Поль Погба.

Наслаждайся игрой за бокалом премиальной Żubrówka Czarna. Узнать больше о Żubrówka Czarna и коктейлях здесь.

Ожидается, что к концу сезона Манчестер Юнайтед возглавит Ральф Рангник. Немец рассчитывает на усиление для улучшения результатов в АПЛ и достойной борьбы в плей-офф ЛЧ.

Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду