Чемпіонат Англії 2023/24, 29-й тур

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – 4:2

Голи: Магвайр, 42, Фернандеш, 61 (пен), 81, Хьойлунд, 85 – Богл, 35, Бреретон, 50

Крістал Пелас – Ньюкасл – 2:0

Гол: Матета, 55, 88

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Манчестер Юнайтед у рідних стінах ледь не зганьбився, приймаючи 20-ту команду АПЛ. Шеффілду в цьому матчі забили чотири м'ячі – таким чином, "блейдс" пропустили свій 92-й гол у поточному сезоні АПЛ. Ніхто в історії турніру не пропускав настільки часто (якщо брати епоху з 38 турами). От тільки по ходу гри "дияволам" довелося відігруватись двічі, один із голів було забито з пенальті, а вирішальні голи провели вже наприкінці зустрічі.

МЮ переміг з рахунком 4:2, пропустивши 50-й гол у чемпіонаті. За останні три сезони в АПЛ манкуніанці двічі пропускали по 50+ – а за перші 29 сезонів була тільки одна така кампанія. Зате Магвайр забив 1085-й гол у цьогорічному розіграші АПЛ. Для ліги така кількість голів є рекордом у епоху з 20 командами.

Героєм зустрічі став Бруну Фернандеш, який оформив дубль і віддав асист Хьойлунду. Саме він переломив хід гри, забивши третій гол ефектним лонгшотом з лівої! Завдяки його діям "дияволи" перервали 4-матчеву безвиграшну серію в АПЛ, набрали 53 очки й піднялись на шосту позицію.

Ньюкасл, який тримався шостим до початку ігрового вечора, опустився на сьому сходинку. Причиною стала безвольна поразка від Крістал Пелас – 0:2. У першому таймі підопічні Едді Хау провели всього один удар проти дев'яти в "орлів", а по перерві "сороки" пропустили двічі.

Дубль оформив Матета, який забив 7-й гол у останніх 9-ти турах. Таким чином, Крістал Пелас здобув третю перемогу поспіль – перед цим команда Олівера Гласнера зняла скальп з Ліверпуля (1:0) та Вест Хема (5:2).

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