"Я бачу цю посмішку, цю харизму, цього чоловіка, який приходить, обіймає і виконує кожну обіцянку. Який стільки разів падав і піднімався. Який шанує батька та матір, свого близького друга. У якого ніхто не вірив, але він ковтав образи інших і збудував те, чим може пишатися. Він стільки всього виграв і міг би бути зверхнім, але ніколи нічого не брав і тільки повертав те, що обіцяв. Він надихає і ніколи не здається.

Це мій брат, мій хлопчик, наш воїн. Той, хто пішов з дому зі сльозами та болем, який знають тільки його близькі, той, хто побудував замок з каміння, зробив музей для кількох поколінь, виконав обіцянку, дану їм, коли мав усього 13 років. Він стільки зробив для своєї матері та братів. Всі навколо висміювали його акцент і батька-алкоголіка. Він покинув острів посеред океану з ярликами слабкого хлопчика.

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Він ніколи не опускав руки, був і залишається вдячним, яким був на самому початку. І скромним. Він був і залишається героєм у житті багатьох. Він той, хто був народжений, щоб сяяти руками Бога, тому його не можуть анулювати ті, хто ніколи не був на його місці....

Він є і буде історією... У Біблії є вірш, який каже: "Ця людина була віддана певній меті та передбаченню Бога, а ти за допомогою злих людей убив його, прибивши до хреста. Діяння Апостолів 2:23". Є грішники, вороги, судді, які не збудували і третини того, що він збудував. Вони і є каміння. Вони безбожні, повторюю, вони – каміння, з якого все і було збудовано. Це невід'ємна частина його шляху. Так завжди було, і це нормально. Все закінчиться тільки тоді, коли прийде останній подих, його та всіх інших. Треба чекати…" – написала Авейру в Instagram.

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