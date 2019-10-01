Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал разошлись миром в рамках 7-го тура АПЛ. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Матч на Олд Траффорд был ровным и справедливо завершился вничью.

Манчестер Юнайтед дома расписал результативную ничью с Арсеналом

Счет удалось открыть манкунианцам. Это произошло под занавес первого тайма, когда на пас Рашфорда откликнулся Скотт Мактоминай. Шотландец принял мяч вблизи штрафной и классным ударом отправил мяч в девятку ворот Лено.

"Канониры" отыгрались на 58-й минуте. Туанзебе обрезал линию обороны неудачной передачей, а Магуайр не сумел вовремя создать офсайдную ловушку. Как следствие, на свидание с Де Хеа вырвался Пьер-Эмерик Обамеянг и уверенно переиграл испанского голкипера.

Несмотря на все усилия, ни МЮ, ни Арсенал забить еще до финального свистка так и не сумели.