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Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

23:18 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед та Вест Хем Ярмоленка розійшлися нічиєю в матчі 37-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

51’ Мейсон Грінвуд
 
Майкл Антоніо 45+2’
45+2’ Майкл Антоніо
51’ Мейсон Грінвуд

Вест Хем вийшов вперед в першому таймі завдяки курйозним діям Погба, який руками зупинив гарматний постріл Райса (француз був відправлений у нокдаун). Але Манчестер Юнайтед врятував нічию завдяки черговому голу Грінвуда. Зазначимо, що Ярмоленко з'явився на полі на останні 3 хвилини.

Ман Юнайтед та Вест Хем оформили взаємовигідну нічию – тривожний сигнал для Ярмоленка від Мойєса, епічний ляп Погба

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 63 очки та піднявся на третє місце (Челсі нижче через гіршу різницю м'ячів), а Вест Хем з 38 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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