Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Україна — 22:07 2590
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Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини
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Ман Юнайтед та Вест Хем оформили взаємовигідну нічию – тривожний сигнал для Ярмоленка від Мойєса, епічний ляп ПогбаАнглія — 21:53 2389
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Б'єліца підтвердив свою зацікавленість у роботі в ДинамоУкраїна — 21:26 10170
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Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – Ярмоленко в заявціАнглія — 19:50 2158
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Динамо розглядає Луческу основним кандидатом на посаду головного тренера, – Druzi DynamoУкраїна — 18:27 8027