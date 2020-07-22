Ман Юнайтед та Вест Хем оформили взаємовигідну нічию – тривожний сигнал для Ярмоленка від Мойєса, епічний ляп Погба

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Вест Хем стартував о 20:00 за Києвом. Гру транслював телеканал Setanta Sports. Команда Андрія Ярмоленка де-юре ще не гарантувала собі місце у Прем'єр-лізі на наступний сезон, але для вильоту "молотів" необхідне справжнє диво. Вест Хем після 36-ти турів набрав 37 пунктів – на 3 більше, ніж у Астон Вілли та Уотфорда. На щастя для підопічних Мойєса, у них найкраща серед конкурентів різниця забитих та пропущених м'ячів, а саме цей фактор є вирішальним у випадку рівності набраних очок. Станом на момент початку гри різниця голів Вест Хема складала мінус 13, тоді як у Астон Вілли – мінус 26, а в Уотфорда – мінус 27. Таким чином, навіть нічия у матчі з Манчестер Юнайтед офіційно гарантувала Вест Хему збереження прописки в еліті.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Манчестер Юнайтед вирішує зовсім інші завдання. "Червоні" дияволи завдяки відмінним результатам у 2020 році впритул наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Перемога над Вест Хемом дозволяла манкуніанцям обійти Лестер на 3 очки та закріпитися в топ-4. Цікаво, що в останньому турі підопічні Сульшера гратимуть якраз проти "лис" – тоді й стануть відомі володарі двох путівок від Англії у Лігу чемпіонів 2020/21.

Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок у запасі, а на його позиції правого атакувального хавбека вже звично вийшов Джаррод Боуен. Зауважимо, що у двох останніх матчах українець отримав від Девіда Мойєса лише сумарні 18 ігрових хвилин (без урахування компенсованого часу).

З перших секунд поєдинку господарі захопили м'яч під свій контроль і могли забивати вже на 2-й хвилині. Марсьяль отримав пас від Фернандеша, увійшов у штрафний, хитнув Діопа і пробив у дальній кут. Фабіанскі у стрибку дістав м'яч. Буквально тут же польський голкіпер знову вступив у гру, забравши м'яч після удару Грінвуда з-за меж штрафного. Вест Хем дістався до воріт Де Хеа лише на 10-й хвилині. Антоніо заробив доволі перспективний штрафний, але після сильної подачі Крессвела м'яч, нікого не зачепивши, залишив межі поля. Після цього гра перемістилася в центр поля без особливих моментів.

Дальній постріл Марсьяля, який спробував пожвавити ситуацію, був невлучним. "Молоти" відповіли невдалим ударом Огбонни після навісу Боуена. МЮ знову додав – Фабіанскі врятував Вест Хем, відбивши удар Рашфорда, а Фосу-Менса не зумів акцентовано влучити по м'ячу та змарнував свій шанс. Момент був і у Грінвуда, удар якого метрів з 10-ти заблокував Огбонна. Відзначимо дії Вільямса, який ефектно прибрав Боуена у штрафному гостей.

На 43-й хвилині Де Хеа вперше вступив у гру. У боротьбі з Ліндельофом Антоніо все ж зумів завдати удару – іспанець був на місці. На останній хвилині тайму Погба ціною нокдауну заблокував потужний удар Райса зі штрафного. Як виявилося, француз зіграв руками, а після підказки VAR арбітр все ж призначив пенальті. Хитрощі Погба а-ля Суарес на ЧС-2010 не пройшли – Антоніо з пенальті відкрив рахунок. 8-й гол 30-річного англійця у останніх 6-ти матчах! Практично одразу після пенальті пролунав свисток на перерву.

В дебюті другого тайму МЮ відігрався. Марсьяль та Грінвуд удвох закрутили голову захисникам Вест Хема, обігравшись поблизу штрафного гостей. У підсумку, Мейсон потужним пострілом низом у ближній кут відновив рівновагу. "Дияволи" продовжили атакувати – Огбонна заблокував удар Марсьяля, але свій шанс мали й гості. Боуен з правої пробив під поперечину – Де Хеа потягнув.

Обидві команди ще трохи поатакували, але чим менше часу залишалося до фінального свистка, тим менше було гостроти. Найцікавішим моментом останніх хвилин стала сутичка Фернандеша та Масуаку. Обійшлося без вилучень, хоча VAR переглядав цей момент. Андрій Ярмоленко вийшов аж на 90+1 хвилині – тривожний сигнал від Девіда Мойєса для лідера збірної України, який ризикує покинути клуб вже цього літа. Принаймні, у цьому переконані британські ЗМІ. Логічно, що Андрій не встиг себе проявити за такий "великий" проміжок часу.

Зрештою, 1:1 – нічия, яка влаштувала обидві команди. Вест Хем офіційно зберіг місце в АПЛ, а Манчестер Юнайтед до завершення матчу Ліверпуль – Челсі вийшов на третє місце. Для путівки в ЛЧ команді Сульшера достатньо не програти Лестеру в заключному турі.

"З'їсть його заживо": бали і сигнали за 2 тижні до Реала – Зінченко отримав різні вердикти від Гвардіоли, ЗМІ й фанів