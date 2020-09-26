Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає, що півзахисник команди Танге Ндомбеле хороший приклад для наслідування – після травм і труднощів з адаптацією до англійського футболу гравець не скиглив, а продовжував вперто працювати.

"Я не хочу, щоб гравці нили, я не хочу, щоб гравці засмучувалися, я не хочу, щоб гравці відчували, ніби я маю щось проти них, коли я не ставлю їх до складу.

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Я хочу, щоб гравці боролися за ті хвилини, які вони хочуть провести на полі. Коли ви граєте за Тоттенхем, ви повинні розуміти, що команда хоче прогресувати, і нагороди повинні бути вагомішими, а гравцям не гарантується комфортне положення на поле. Вони мають бути готові боротися за ті хвилини, які хочуть провести на полі", – цитує Моурінью видання The Mirror.

Нагадаємо, ЗМІ приписують португальцю конфлікт з Деле Аллі – півзахисник незадоволений кількістю ігрового часу. Англієць відіграв лише один тайм у матчі проти Локомотива Пловдів у Лізі Європи, після чого Моурінью навіть не включив хавбека до заявки команди на поєдинки АПЛ.

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