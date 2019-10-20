Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Рашфорд засмучений підсумком матчу

Маркус Рашфорд, який відкрив рахунок в матчі 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, переконаний, що його команда втратила 2 очки в поєдинку проти лідера чемпіонату.

"Ліверпуль здобув одне очко, а Манчестер Юнайтед втратив два. Це прикро для нас, адже перемога в цьому поєдинку була дуже важливою. Що ж, тепер зосередимося на наступному матчі.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми заслужили 3 очки, але не зуміли дотиснути суперника. Сподіваюся, в наступному поєдинку МЮ переможе, адже ми можемо грати краще. Команда неодноразово це робила, але інколи нам не щастило. Як і сьогодні – гадаю, Манчестер Юнайтед мав вигравати в Ліверпуля", – передає слова Рашфорда BBC.

Зауважимо, що МЮ не може виграти в АПЛ вже 4 матчі поспіль та посідає лише 13 місце.

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