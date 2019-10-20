Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Рашфорд расстроен итогом матча

Маркус Рашфорд, который открыл счет в матче 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, убежден, что его команда потеряла 2 очка в поединке против лидера чемпионата.

"Ливерпуль добыл одно очко, а Манчестер Юнайтед потерял два. Это обидно для нас, ведь победа в этом поединке была очень важной. Что ж, теперь сосредоточимся на следующем матче.

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Мы заслужили 3 очка, но сумели дожать соперника. Надеюсь, в следующем поединке МЮ победит, ведь мы можем играть лучше. Команда неоднократно это делала, но иногда нам не везло. Как и сегодня – думаю, Манчестер Юнайтед должен был выигрывать у Ливерпуля", – передает слова Рашфорда BBC.

Заметим, что МЮ не может выиграть в АПЛ уже 4 матча подряд и занимает лишь 13 место.

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