Сьогодні мадридський клуб організував прощальну церемонію для 30-річного бразильця, який вирушає у Манчестер Юнайтед за 72+13 млн євро. Каземіро завжди був справжнім воїном на полі, але пустив сльозу вже на початку своєї промови.

Перед цим були міцні обійми з Карло Анчелотті і фотосесія на тлі колекції здобутих трофеїв.

Президент Реала Флорентіно Перес вручив Каземіро пам'ятний діамантовий значок. Хавбек належав мадридцям з 2013 року (був рік "перерви" на Порту), провів 336 матчів і виграв 18 титулів, серед яких 5 ЛЧ.

"Я маю почуття виконаного обов'язку та величезного щастя за те, що я тут пережив. Коли я приїхав із Сан-Паулу у січні 2013 року, то сказав собі, що збираюся викластися на повну. Саме це я й робив в іграх та на тренуваннях. Я завжди спав спокійно, тому що на полі залишав усе.

Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів я мав відчуття, що мій цикл тут закінчився. Я завжди чесний. Після відпустки, з чистою головою, відчуття було таким самим. Все склалося не так швидко. Моя дружина підтримувала мене від початку. Моя сім'я завжди була на моєму боці у цьому рішенні. Було дуже важко говорити з президентом, але він завжди був зі мною чесний.

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Нові виклики, новий клуб, інша країна, інша культура. Я переїжджаю з найбільшим ентузіазмом у світі. Це було моє почуття, мені потрібні були зміни. У відпустці я думав про те саме. Я найчесніша людина у світі, і я так відчував. Гроші мало цікавлять мене. Так можуть думати лише люди, які не знають мене. Справа не в грошах. Вони помиляються, справа не в цьому.

Тепер у мене новий клуб і нові завдання. Моя мама повчала мене, що немає гір, на які не можна піднятися. Ось як я зустрічаю те, що прийде. Я такий самий, як у 18 років – завдання працювати, щоб знову перемогти.

В Реалі я провів безліч неймовірних вечорів. Я йду зі спогадами про останній трофей Ліги чемпіонів, який ми виграли. З Модрічем та Кроосом я отримав величезне задоволення від футболу.

Я хочу дати зрозуміти, що одного разу я повернуся і віддячу за любов вболівальників, продовжу допомагати цьому клубу. І те, чого я тут навчився, надало мені сил для того, щоб продовжити грати у такому великому клубі, як Манчестер Юнайтед. Дякую вам, президенте. З вами у цього клубу буде світле майбутнє, і він продовжить вигравати. Hala Madrid!" – сказав Каземіро.

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