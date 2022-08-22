Трансляція

Ключовий поєдинок 3-го туру АПЛ дивіться на Setanta Sports. Коментатор матчу – Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Магуайр, Варан, Маласія – Еріксен, Мактомінай, Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, ван Дейк, Робертсон – Елліотт, Фабінью, Хендерсон – Салах, Фірміно, Л. Діас.

Арбітри

Головний рефері – Майкл Олівер, асистенти: Стюарт Барт, Саймон Беннетт, четвертий рефері: Джон Брукс, судді VAR: Даррен Інгланд та Тімоті Вуд.

Поточна форма

Гранди АПЛ невдало розпочали новий сезон. Команда Юргена Клоппа ще не перемагала і двічі поділила очки. Спершу з новачком АПЛ Фулхемом (2:2), а згодом із 12-ю командою минулого сезону Крістал Пелас (1:1). В обох випадках Ліверпуль опинявся у ролі тих, хто наздоганяє. Алєксандар Мітровіч двічі виводив Фулхем вперед, та спочатку Дарвін Нуньєс, а потім Мохамед Салах врятували гостей від поразки. Через тиждень Ліверпуль втратив очки вдома. Луїс Діас по перерві відповів на гол Вілфріда Заха, утім на більше мерсисайдців не вистачило.

Ще гірше йдуть справи у Манчестер Юнайтед. Новому тренеру манкуніанців Еріку Тен Хагу не позаздриш. Його команда у стартових двох турах поступилася Брайтону та Брентфорду – 1:2 та 0:4 відповідно. До того ж усі чотири голи від Брентфорда підопічні Тен Хага пропустили за стартові 35 хвилин.

Кріштіану Роналду / фото з відкритих джерел

МЮ залишається головним ньюсмейкером на старті сезону не лише через провальні результати. Трансферна сага Кріштіану Роналду все ще не завершена. Ситуація з можливим відходом ментального лідера псує атмосферу у роздягальні, а поведінка португальської легенди не витримує жодної критики. Відтак, Тен Хагу доводиться не лише концентруватися на кожному наступному матчі, а ще й постійно коментувати інсайди про норовливого підопічного.

Історія протистоянь

У середині липня команди зустрілися у спарингу напередодні сезону. Підопічні Тен Хага впевнено розібралися із суперником з рахунком 4:0. Проте статус контрольного матчу не може слугувати орієнтиром для далекоглядних висновків. У старті Ліверпуля на той поєдинок вийшло лише четверо виконавців, які з’явилися з перших хвилин на останній матч АПЛ з Крістал Пелас.

Якщо ж брати до уваги очні протистояння з минулого сезону, то тут навпаки тотальна перевага банди Клоппа: жовтнева перемога на виїзді 5:0 та домашній тріумф 4:0 у квітні. Востаннє ж МЮ перемагав Ліверпуль в рамках АПЛ ще у березні 2018-го.

Кадрова ситуація

Головна трансферна подія минулого тижня у Європі – переїзд Каземіро з Мадриду в Манчестер. Однак нещодавній лідер Реала не зіграє сьогодні через те, що МЮ не встиг вчасно заявити свого новачка. Пропустить матч і оборонець Віктор Лінделеф – швед все ще заліковує травму. Під питанням також участь у грі Антоні Марсьяля.

Ще більше втрат у Ліверпуля. Через вилучення у минулому турі Юрген Клопп не може розраховувати на зіркового новачка Дарвіна Нуньєса. У лазареті також Тьяго Алькантара, Діогу Жота, Ібрагіма Конате, Кертіс Джонс та Алекс Окслейд-Чемберлен. Попри це, напередодні Клопп запевнив, що до бою з МЮ будуть готові Роберто Фірміно та Набі Кейта.