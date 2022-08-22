Битва на "Олд Траффорд" будет закрывать программу третьего игрового дня в английской Премьер-лиге. Противостояние Манчестер Юнайтед и Ливерпуля начнется в 22.00 по киевскому времени.

Трансляция

Ключевой поединок 3-го тура АПЛ смотрите на Setanta Sports. Комментатор матча – Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Магуайр, Варан, Маласия – Эриксен, Мактоминай, Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабинью, Хендерсон – Салах, Фирмино, Л. Диас.

Арбитры

Главный рефери – Майкл Оливер, ассистенты: Стюарт Барт, Саймон Беннетт, четвертый рефери: Джон Брукс, судьи VAR: Даррен Ингланд и Тимоти Вуд.

Текущая форма

Гранды АПЛ неудачно начали новый сезон. Команда Юргена Клоппа еще не побеждала и дважды поделила очки. Сначала с новичком АПЛ Фулхэмом (2:2), а затем с 12-й командой прошлого сезона Кристал Пэлас (1:1). В обоих случаях Ливерпуль оказывался в роли догоняющих. Александар Митрович дважды выводил Фулхэм вперед, но сначала Дарвин Нуньес, а затем Мохамед Салах спасли гостей от поражения. Через неделю Ливерпуль потерял очки дома. Луис Диас после перерыва ответил на гол Уилфрида Заха, но на больше мерсисайдцев не хватило.

Еще хуже обстоят дела у Манчестер Юнайтед. Новому тренеру манкунианцев Эрику Тен Хагу не позавидуешь. Его команда в двух стартовых турах уступила Брайтону и Брентфорду – 1:2 и 0:4 соответственно. К тому же, все четыре гола от Брентфорда подопечные Тен Хага пропустили за стартовые 35 минут.

Криштиану Роналду / фото из открытых источников

МЮ остается главным ньюсмейкером на старте сезона не только из-за провальных результатов. Трансферная сага Криштиану Роналду все еще не завершена. Ситуация с возможным уходом ментального лидера портит атмосферу в раздевалке, а поведение португальской легенды не выдерживает критики. Следовательно, Тен Хагу приходится не только концентрироваться на каждом следующем матче, но и постоянно комментировать инсайды о своенравном подопечном.

История противостояний

В середине июля команды встретились в спарринге в преддверии сезона. Подопечные Тен Хага уверенно разобрались с Ливерпулем со счетом 4:0. Однако статус контрольного матча не может служить ориентиром для дальновидных выводов. В старте Ливерпуля на тот поединок вышли только четверо исполнителей, которые появились с первых минут на последний матч АПЛ с Кристал Пэлас.

Если же брать во внимание очные противостояния с прошлого сезона, то наоборот тотальное преимущество у банды Клоппа: октябрьская победа на выезде 5:0 и домашний триумф 4:0 в апреле. В последний раз МЮ побеждал Ливерпуль в рамках АПЛ еще в марте 2018-го.

Кадровая ситуация

Главное трансферное событие на прошлой неделе в Европе – переезд Каземиро из Мадрида в Манчестер. Однако недавний лидер Реала не сыграет сегодня из-за того, что МЮ не успел своевременно заявить своего новичка. Пропустит матч и защитник Виктор Линделеф – швед все еще залечивает травму. Под вопросом также участие в игре Антони Марсьяля.

Еще больше потерь у Ливерпуля. Из-за удаления в прошлом туре Юрген Клопп не может рассчитывать на звездного новичка Дарвина Нуньеса. В лазарете также Тьяго Алькантара, Диогу Жота, Ибрагима Конате, Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Тем не менее, накануне Клопп заверил, что к бою с МЮ будут готовы Роберто Фирмино и Наби Кейта.