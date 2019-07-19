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Зінченко з двома зірками Манчестер Сіті знялись у крутому проморолику на хмарочосі в Китаї

12:35 735 Читать на русском
Зінченко з двома зірками Манчестер Сіті знялись у крутому проморолику на хмарочосі в Китаї
Олександр Зінченко з одноклубниками / ФК Манчестер Сіті

Олександр Зінченко завойовує все більший авторитет у Ман Сіті. Після представлення ігрової форми на сезон 2019/20 українець отримав ще одну почесну місію.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко став одним із героїв спеціального відеоролика.

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Українець разом із Давідом Сілвою та Рахімом Стерлінгом вийшли на дах одного із хмарочосів Шанхаю. Чемпіони Англії не лише продемонстрували свої технічні здібності, а й поповнили свою колекцію світлин вражаючими селфі.

Нагадаємо, наразі "містяни" перебувають в Китаї в рамках передсезонного турне. Сезон 2018/19 Манчестер Сіті розпочне поєдинком проти Ліверпуля за Суперкубок Англії. Матч відбудеться 4 серпня, а вже 10 числа "містяни" проведуть і перший поєдинок АПЛ – суперником стане Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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Українці за кордоном Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Давід Сілва Давід Сілва Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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