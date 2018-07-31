Балтача: Зінченко не знайде кращого тренера, ніж Гвардіола

Екс-захисник Динамо Сергій Балтача, який проживає в Лондоні, де працює тренером академії Чарльтона, оцінив перспективи Олександра Зінченка у Манчестер Сіті.

"Олександр прекрасно вписався до складу "містян". Коли він виходить на поле, то відразу видно, що у нього є думка і всі тренерські установки він виконує. До того ж, дуже непогано.

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Якщо Олександр хоче розвиватися як футболіст, то йому краще залишатися в Манчестер Сіті. Кращої команди та головного тренера він не знайде. Гвардіола – один з найсильніших наставників сучасності. Ви подивіться, як грає його команда і що вони роблять на футбольному полі. Це мало кому вдається. Це як Лобановський свого часу випереджав футбол на 20 років.

Але якщо ж Зінченко хоче заробити більше грошей, то йому краще піти. Думаю, що Олександру потрібно рости і розвиватися як гравцеві. Гвардіола дасть йому потрібний імпульс і направить в правильне русло. Втім, багато що залежить від Зінченка і його остаточного рішення", – цитує Балтача видання footboom.

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