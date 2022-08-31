У середу в рамках 5-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 5-й тур

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест – 6:0

Голи: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87

Арсенал – Астон Вілла – 2:1

Голи: Жезус, 30, Мартінеллі, 77 – Дуглас Луїс, 74

Борнмут – Вулверхемптон – 0:0

Вест Хем – Тоттенхем – 1:1

Голи: Соучек, 55 – Керер, 34 (автогол)

Ман Сіті влаштував розгром Ноттінгему у рідних стінах, а головний героєм "містян" став Холанд. Після хет-трику у ворота Крістал Пелас він знову відзначився тричі, причому менш ніж за півгодини першого тайму. Таким чином, Ерлінг забив дев'ятий гол у п'яти перших матчах в АПЛ – норвежець стартував краще, ніж Серхіо Агуеро й Мік Квінн (у них по 8 голів за 5 дебютних турів), встановивши новий рекорд турніру.

Цікаво, що за 5 матчів у серпні Ерлінг провів стільки ж голів, скільки Кейн за 26 матчів у цьому ж місяці.

В другому таймі Манчестер Сіті забив стільки ж. На 50-й хвилині ударом у дев'ятку з-за меж штрафного відзначився Канселу, а на 65-й забив ще один новачок – це Хуліан Альварес отримав передачу на хід від Мареза й пробив у дальній кут. Перед фінальним свистком Альварес оформив дубль, встановивши остаточний рахунок 6:0.

Арсенал вдома зустрічався з Астон Віллою, влаштувавши підопічним Стівена Джеррард жорстоке знущання в першому таймі. Лондонці володіли м'ячем 67% ігрового часу й вели за ударами з рахунком 15:2, створивши не менше 5-ти явних гольових нагод. Не вистачало тільки реалізації (Сака не забив у порожні ворота), та і голкіпер Мартінес піймав кураж.

Тим не менш, на 30-й хвилині "каноніри" відкрили рахунок зусиллями Жезуса, якому вдалося зіграти на добиванні після вибитого прострілу Джаки. При цьому Габріель встановив клубний рекорд АПЛ, долучившись до 6 голів Арсенала в перших п'яти матчах (3 м'ячі, 3 асисти) – бразилець обійшов Озіла.

В другому таймі Арсенал продовжив домінувати, однак на 74-й хвилині безнадійна Астон Вілла несподівано відігралась. Героєм став Дуглас Луїс, який вийшов на заміну й всього за хвилину закрутив м'яч із кутового прямо у ворота – 1:1!. Втім, вже на 77-й "гармаші" відновили свою перевагу у контратаці з комбінаціями у штрафному, подачею Сака на дальню стійку та замиканням Мартінеллі з лету. 2:1!

Цей гол нокаутував бірмінгемців. Арсенал стартував у чемпіонаті з п'яти перемог поспіль, вирвавшись у лідери АПЛ. Стівен Джеррард, своєю чергою, програє четвертий з п'яти матчів на початку сезону.

У паралельному матчі Борнмут перервав 3-матчеву серію поразок, з великими труднощами втримавши нульову нічию з Вулверхемптоном. Бруну Лаже близький до відставки – "вулвз" не виграли у жодному з п'яти стартових турів.

Тоттенхем приїхав у гості до Вест Хема. Фаворит був очевидний, адже "молотобійці" виграли всього один поєдинок при трьох поспіль поразках без голів – і вже на 12-й хвилині слабкість підопічних Девіда Мойєса могла бути підтверджена. Кейн заробив пенальті, влучивши у руку Кресуеллу, однак після тривалого перегляду відеоповторів арбітри скасували своє рішення.

Окрилені господарі пішли уперед. Так, на 19-й хвилині Райс пробив метрів з 20-ти у лівий нижній кут (Льоріс парирував), а на 23-й Антоніо отримав проникну передачу від Бенрама, хитнув Дайєра й бахнув у дальню стійку. Покарання за марнотратство прилетіло на 34-й – Кулусевскі увійшов у штрафний і віддав пас Кейну, той виконав простріл, а Керер переправив його у власні ворота. 0:1.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Тоттенхема, однак по перерві швидко Вест Хем зрівняв рахунок. Цоуфал вкинув м'яч з ауту, Антоніо скинув на Соучека, а чех метрів з 9-ти розстріляв ворота – 1:1. Цей гол якось вибив "шпор" із колії. Вже із середини другого тайму атака гостей зникла, однак і господарі нічого цікавого не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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