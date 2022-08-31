В среду в рамках 5-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 5-й тур

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87

Арсенал – Астон Вилла – 2:1

Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 77 – Дуглас Луис, 74

Борнмут – Вулверхэмптон – 0:0

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Соучек, 55 – Керер, 34 (автогол)

Ман Сити устроил разгром Ноттингему в родных стенах, а главным героем "горожан" стал Холанд. После хет-трика в ворота Кристал Пэлас он снова отличился трижды, причем менее чем за полчаса первого тайма. Таким образом, Эрлинг забил девятый гол в пяти первых матчах в АПЛ – норвежец стартовал лучше, чем Серхио Агуэро и Мик Квинн (у них по 8 голов за 5 дебютных туров), установив новый рекорд турнира.

Интересно, что за 5 матчей в августе Эрлинг провел столько же голов, сколько Кейн за 26 матчей в этом же месяце.

Во втором тайме Манчестер Сити забил столько же. На 50-й минуте ударом в девятку из-за пределов штрафной отличился Канселу, а на 65-й забил еще один новичок – Хулиан Альварес получил передачу на ход от Мареза и пробил в дальний угол. Перед финальным свистком Альварес оформил дубль, установив окончательный счёт 6:0.

Арсенал дома встречался с Астон Виллой, устроив подопечным Стивена Джеррарда жестокое издевательство в первом тайме. Лондонцы владели мячом 67% игрового времени и вели по ударам со счетом 15:2, создав не менее 5 голевых моментов. Не хватало только реализации (Сака не забил в пустые ворота), да и голкипер Мартинес поймал кураж.

Тем не менее, на 30-й минуте "канониры" открыли счет усилиями Жезуса, которому удалось сыграть на добивании после выбитого прострела Джаки. При этом Габриэль установил клубный рекорд АПЛ, приобщившись к 6 голам Арсенала в первых пяти матчах (3 мяча, 3 ассиста) – бразилец обошел Озила.

Во втором тайме Арсенал продолжил доминировать, однако на 74-й минуте безнадежная Астон Вилла неожиданно отыгралась. Героем стал вышедший на замену Дуглас Луис и всего через минуту закрутил мяч с углового прямо в ворота – 1:1!. Впрочем, уже на 77-й "пушкари" восстановили свое преимущество в контратаке с комбинациями в штрафной, подачей Сака на дальнюю штангу и замыканием Мартинелли с лета. 2:1!

Этот гол нокаутировал бирмингемцев. Арсенал стартовал в чемпионате с пяти побед подряд, вырвавшись в лидеры АПЛ. Стивен Джеррард, в свою очередь, проигрывает четвертый из пяти матчей в начале сезона.

В параллельном матче Борнмут прервал 3-матчевую серию поражений, удержав нулевую ничью с Вулверхэмптоном. Бруну Лаже близок к отставке – "вулвз" не выиграли ни в одном из пяти стартовых туров.

Тоттенхэм приехал в гости в Вест Хэм. Фаворит был очевиден, ведь "молотобойцы" выиграли всего один поединок при трех поражениях подряд без голов - и уже на 12-й минуте слабость подопечных Дэвида Мойеса могла быть подтверждена. Кейн заработал пенальти, попав в руку Кресуэллу, однако после продолжительного просмотра видеоповторов арбитры отменили свое решение.

Окрыленные хозяева пошли вперед. Так, на 19-й минуте Райс пробил метров с 20-ти в левый нижний угол (Льорис парировал), а на 23-й Антонио получил проникающую передачу от Бенрама, качнул Дайера и бахнул в дальнюю штангу. Наказание за расточительность прилетело на 34-й – Кулусевский вошел в штрафную и отдал пас Кейну, тот выполнил прострел, а Керер переправил его в свои ворота. 0:1.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Тоттенхэма, однако после перерыва Вест Хэм быстро сравнял счет. Цоуфал бросил мяч из аута, Антонио скинул на Соучека, а чех метров с 9-ти расстрелял ворота – 1:1. Этот гол как-то выбил "шпор" из колеи. Уже с середины второго тайма атака гостей исчезла, однако и хозяева ничего интересного не создали. В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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