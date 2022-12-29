Відхід 21-річного Торреса в Барселону не переконав Ман Сіті вийти на трансферний ринок у січні. Клуб із Манчестера притримає гроші за іспанця до літа, а вже тоді шукатиме нового центрфорварда.

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Хосеп Гвардіола впевнений, що зараз підписувати нових футболістів не потрібно. Іспанець у другій частині сезону дасть шанс кільком молодим гравцям атакувального амплуа. Одним із тих, хто отримає більше ігрового часу, є 19-річний хавбек Коул Палмер. Він і ще кілька вихованців клубної академії матимуть шанс проявити себе в першій команді, повідомляє The Times.

Нагадаємо, Ферран Торрес після 1,5 року кар'єри на Етіхаді вирішив перебратися в Барселону. Каталонці заплатили за нього 55 млн євро + 10 млн бонусів. У складі Ман Сіті іспанець встиг зіграти 43 матчі, в яких забив 16 голів.

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