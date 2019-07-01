Манчестер Сити сменил технического спонсора

Чемпион Англии решил сменить поставщика экипировки в сезоне 2019/20.

Манчестер Сити в своем твиттере анонсировал подписание соглашения с брендом Puma.

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити – под ним играл бывший игрок Шахтера

До этого техническим спонсором английского гранда был американский гигант в сфере спортивной одежды Nike. Судя по официальной презентации, новый поставщик решил не экспериментировать в первый год сотрудничества и ограничился сдержанным дизайном в традиционных цветах Манчестер Сити.

ПСЖ представил форму на следующий сезон – Неймар и Мбаппе также снялись в видеоролике, несмотря на слухи о трансфере

Напомним, в этом году команда Гвардиолы добыла титул АПЛ, опередив в напряженной борьбе Ливерпуль.