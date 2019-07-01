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Манчестер Сити сменил технического спонсора

13:43 124 Читати українською
Манчестер Сити сменил технического спонсора
Манчестер Сити / Reuters

Чемпион Англии решил сменить поставщика экипировки в сезоне 2019/20.

Манчестер Сити в своем твиттере анонсировал подписание соглашения с брендом Puma.

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До этого техническим спонсором английского гранда был американский гигант в сфере спортивной одежды Nike. Судя по официальной презентации, новый поставщик решил не экспериментировать в первый год сотрудничества и ограничился сдержанным дизайном в традиционных цветах Манчестер Сити.

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Напомним, в этом году команда Гвардиолы добыла титул АПЛ, опередив в напряженной борьбе Ливерпуль.

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