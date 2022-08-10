Після продажу Олександра Зінченка в Арсенал Хосеп Гвардіола прагнув підписати Марка Кукурелью з Брайтона, але Сіті програв боротьбу за нього Челсі. Наступним у списку побажань був інший вихованець Барселони.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, зараз "містяни" перебувають на фінальній стадії підписання Гомеса. Андерлехт заробить на продажі 21-річного іспанця близько 15 мільйонів євро. Спершу очікувалось, що Сіті віддасть Серхіо в оренду Жироні, але тепер може залишити його у першій команді. Остаточне рішення буде цього тижня.

Ба більше, Манчестер продовжить пошук ще одного гравця на позицію лівого оборонця. Можливий трансфер аж ніяк не залежить від підписання Гомеса.

Серхіо перебрався до Бельгії рік тому з Борусії Дортмунд і легко виграв конкуренцію у Богдана Михайліченка. У минулому сезоні іспанець зіграв у Лізі Жупіле 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 12 асистів.

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