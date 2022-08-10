После продажи Александра Зинченко в Арсенал Хосеп Гвардиола стремился подписать Марка Кукурелью из Брайтона, но Сити проиграл борьбу за него Челси. Следующим в списке пожеланий был другой воспитанник Барселоны.

Челси официально объявил о ценном трансфере Кукурельи, высмеяв Брайтон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , сейчас "горожане" находятся на финальной стадии подписания Гомеса. Андерлехт заработает на продаже 21-летнего испанца около 15 миллионов евро. Сначала ожидалось, что Сити отдаст Серхио в аренду Жироне, но теперь может оставить его в первой команде. Окончательное решение будет на этой неделе.

Более того, Манчестер продолжит поиск еще одного игрока на позицию левого защитника. Возможный трансфер отнюдь не зависит от подписания Гомеса.

Серхио перебрался в Бельгию год назад из Боруссии Дортмунд и легко выиграл конкуренцию у Богдана Михайличенко. В прошлом сезоне испанец сыграл в Лиге Жупиле 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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