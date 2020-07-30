Манчестер Сіті зацікавився лідером оборони Севільї – його вела Барселона

Центрбек нервіонців новий сезон може розпочати в АПЛ, стверджує AS.

Барселона делегувала лише одного представника у символічну збірну найкращих гравців сезону Ла Ліги

На Карлоса поклав око Манчестер Сіті. Оборонець має чинний до літа 2024-го контракт із Севільєю. Клаусула "Халка" складає 75 млн євро, але іспанський клуб готовий відпустити його за 60 млн. Раніше бразильця пов'язували з Барселоною. Також ним нібито цікавились Ліверпуль і мюнхенська Баварія.

У сезоні 2019/20 Дієго Карлос провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди