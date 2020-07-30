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Манчестер Сіті зацікавився лідером оборони Севільї – його вела Барселона

11:19 - Читать на русском
Манчестер Сіті зацікавився лідером оборони Севільї – його вела Барселона
Дієго Карлос (у центрі) / EFE

Оборонець іспанської Севільї Дієго Карлос потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

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На Карлоса поклав око Манчестер Сіті. Оборонець має чинний до літа 2024-го контракт із Севільєю. Клаусула "Халка" складає 75 млн євро, але іспанський клуб готовий відпустити його за 60 млн. Раніше бразильця пов'язували з Барселоною. Також ним нібито цікавились Ліверпуль і мюнхенська Баварія.

У сезоні 2019/20 Дієго Карлос провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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