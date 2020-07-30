Манчестер Сити заинтересовался лидером обороны Севильи – его вела Барселона

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Барселона делегировала только одного представителя в символическую сборную лучших игроков сезона Ла Лиги

На Карлоса положил глаз Манчестер Сити. Защитник имеет действующий до лета 2024-го контракт с Севильей. Клаусула "Халка" составляет 75 млн евро, но испанский клуб готов отпустить его за 60 млн. Ранее бразильца связывали с Барселоной. Также им якобы интересовались Ливерпуль и мюнхенская Бавария.

В сезоне 2019/20 Диего Карлос провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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