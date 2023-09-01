Хавбек Вулверхемптона та збірної Португалії Матеуш Нуньєш випросив трансфер до Гвардіоли.

Нуньєш у збірній з Роналду

Манчестер Сіті завершив трансфер Нуньєша з Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на 5 років – до літа 2028-го.

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Вулверхемптон відхилив попередню пропозицію Сіті, тому португалець вдався до шантажу та бойкотував тренування. Зрештою "містяни" запропонували більше.

За інформацією Sky Sports, Манчестер Сіті виклав за Матеуша 53 мільйони фунтів. Це найдорожчий продаж в історії "вулвз". Попередній рекорд – Невеш в Саудівську Аравію – протримався лише два місяці.

Нуньєш лише минулого літа перейшов зі Спортінга у Вулверхемптон, але один вдалий сезон в АПЛ дав змогу миттєво піти на підвищення. У збірній Португалії Матеуш має статус явного резервіста.