Хавбек Вулверхэмптона и сборной Португалии Матеуш Нуньеш выпросил трансфер к Гвардиоле.

Нуньеш в сборной по Роналду

Манчестер Сити завершил трансфер Нуньеша из Вулверхэмптона, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на 5 лет – до лета 2028 года.

Челси выкупил у Манчестер Сити молодую звезду и усложнил жизнь Мудрику – расходы Бели перевалили за миллиард фунтов

Вулверхэмптон отклонил предыдущее предложение Сити, поэтому португалец прибег к шантажу и бойкотировал тренировки. В конце концов, "горожане" предложили больше.

По информации Sky Sports, Манчестер Сити выложил за Матеуша 53 миллиона фунтов. Это самая дорогая продажа в истории "вулвз". Предыдущий рекорд – Невеш в Саудовскую Аравию – продержался всего два месяца.

Нуньеш только прошлым летом перешел из Спортинга в Вулверхэмптон, но один удачный сезон в АПЛ дал возможность мгновенно пойти на повышение. В сборной Португалии Матеуш имеет статус явного резервиста.