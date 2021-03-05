Ерлінг Холанд поки намагається не відволікатись на інтерес навколо своєї персони. Проте, якщо 20-річний норвежець все ж вирішить змінити клуб, то саме Манчестер Сіті матиме найбільше шансів підписати зірку, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

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У таборі Борусії Д не мають наміру продавати Ерлінга влітку, тому на гучний трансфер не варто очікувати найближчим часом. Чинний контракт форварда з "джмелями" розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 18 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 4-ма асистами.

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