Товариський матч

Йокогама (Японія) – Манчестер Сіті (Англія) – 3:5

Голи: Лопес, 27, Мацубара, 37, Інуе, 86 – Стоунз, 40, Альварес, 43, Холанд, 52, 90+2, Родрі, 72

Манчестер Сіті розпочав свою передсезонну підготовку до сезону 2023/24 в турне по Японії. Команда Пепа Гвардіоли влаштувала справжню виставу в матчі проти Йокогами.

Манчестер Сіті готовий відпустити свою зірку в Баварію за смішні гроші

В середині першого тайму оборона "містян" розгубилась, що дало змогу забити Лопесу. Через 10 хвилин знову провал в захисті і пропущений гол. Під завісу першого тайму Манчестер Сіті зібрався і почав використовувати свої моменти. Три хвилини знадобилось, щоб рахунок на табло став нічийний.

По перерві команда Гвардіоли продовжила громити суперника. Холанд та Родрі записали по м'ячу у свій актив. Однак невдала гра Ортеги на виході дозволила Йокогамі скоротити відставання. Крапку в матчі поставив норвежець, який оформив дубль, забивши в доданий час.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе проти Баварії. Зустріч запланована на 26 липня.