Товарищеский матч

Йокогама (Япония) – Манчестер Сити (Англия) – 3:5

Голы: Лопес, 27, Мацубара, 37, Иннуэ, 86 – Стоунз, 40, Альварес, 43, Холанд, 52, 90+2, Родри, 72

Манчестер Сити начал свою предсезонную подготовку к сезону 2023/24 в турне по Японии. Команда Пепа Гвардиолы устроила настоящее представление в матче против Йокогамы.

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В середине первого тайма оборона "горожан" растерялась, что позволило забить Лопесу. Через 10 минут снова провал в защите и пропущенный гол. Под занавес первого тайма Манчестер Сити собрался и начал использовать свои моменты. Три минуты понадобилось, чтобы счет на табло стал ничейный.

После перерыва команда Гвардиолы продолжила громить соперника. Холанд и Родри записали по мячу в свой актив. Однако неудачная игра Ортеги на выходе позволила Йокогаме сократить отставание. Точку в матче поставил норвежец, который оформил дубль, забив в добавленное время.

Следующий матч Манчестер Сити проведет против Баварии. Встреча запланирована на 26 июля.