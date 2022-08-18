Верона відпустила 27-річного форварда в оренду до кінця нинішнього сезону. За певних умов Сімеоне може стати повноцінним гравцем "партенопейців", повідомляє офіційний сайт Наполі.

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За інформацією ЗМІ, "адзуррі" заплатять за оренду 3 мільйони євро та будуть змушені викупити його контракт ще за 12 млн, якщо Наполі фінішує в топ-4 Серії А або Сімеоне заб'є обумовлену кількість голів (точна цифра невідома).

Відтак, син Дієго Сімеоне наблизився до здійснення мрії дитинства. Джованні ще у 13 років зробив татуювання – лого Ліги чемпіонів. Тепер аргентинець нарешті зможе дебютувати в цьому турнірі, адже Наполі гратиме у груповому етапі.