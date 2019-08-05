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Манчестер Сити согласовал с Ювентусом обмен известными фулбэками с доплатой

09:32 370 Читати українською
Манчестер Сити согласовал с Ювентусом обмен известными фулбэками с доплатой
Канселу и Данило / Goal

Чемпионы Англии и Италии завершают громкую сделку, после которой может пострадать Зинченко.

Авторитетные источники в обеих странах сообщают, что Манчестер Сити и Ювентус окончательно договорились об обмене правыми защитниками – Жоау Канселу едет в Англию, а Данило отправляется в Италию. Сделка закрыта.

По информации The Guardian и Sky Sport Italia, Манчестер Сити доплатит за португальца 30 миллионов евро. La Gazzetta dello Sport сообщает о 35 млн дополнительной компенсации в пользу Ювентуса.

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Что касается условий личных контрактов: Канселу в Англии будет получать 4,5 млн евро в год плюс бонусы, а Данило пойдет на снижение зарплаты – 3,5 млн ежегодно в Италии. Оба футболиста заключат контракты до 2024-го года.

Напомним, что Канселу был основным правым защитником Ювентуса, однако Макс Аллегри порой экспериментировал и ставил его на левую бровку. Пеп Гвардиола может придумать что-то похожее, если Кайл Уокер и Александр Зинченко продолжат выступать, как во вчерашнем матче против Ливерпуля – первый был супер, а второй проваливался под Салахом.

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