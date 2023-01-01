Манчестер Сити согласовал трансфер аргентинской жемчужины
Полузащитник Велеса Максимо Перроне в ближайшее время станет игроком Манчестер Сити.
Манчестер Сити и Велес достигли устной договоренности насчет трансфера Максимо Перроне, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Отмечается, что переход обойдется в 8 млн долларов плюс бонусы. Перроне не будет присоединяться к клубам City Football Group, а станет игроком Манчестер Сити после чемпионата Судамерикана, который завершится 12 февраля.
Добавим, что Перроне в текущем сезоне провел 33 поединка за Велес, отличившись 3 голами и 2 ассистами.
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