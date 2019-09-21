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Манчестер Сіті – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу – Зінченко не потрапив навіть у заявку

16:04 29
Манчестер Сіті – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу – Зінченко не потрапив навіть у заявку
Манчестер Сіті – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу АПЛ 21 вересня 2019

Манчестер Сіті та Уотфорд зустрічаються у 6-му турі чемпіонату Англії 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ дивіться в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Уотфорд на "Футбол 24", стартує о 17:00 за Києвом. Команда Гвардіоли відстає від Ліверпуля, який очолює таблицю, на 5 очок. "Шершні" ще не вигравали в поточному сезоні, тож замикають таблицю, набравши 2 бали. Команда Кіке Флореса навіть встигла пережити тренерську відставку Грасії. Уотфорд востаннє відбирав очки в Ман Сіті ще 12 років тому.

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Відзначимо, що Олександр Зінченко не потрапив у заявку на гру. На його місці лівого захисника дебютує в основі після відновлення від травм Менді.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Українці за кордоном Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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