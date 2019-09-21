Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити и Уотфорд встречаются в 6-м туре чемпионата Англии 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча АПЛ смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити - Уотфорд на "Футбол 24", стартует в 17:00 по Киеву. Команда Гвардиолы отстает от Ливерпуля, возглавляющего таблицу, на 5 очков. "Шершни" еще не выигрывали в текущем сезоне, так что замыкают таблицу, набрав 2 очка. Команда Кике Флореса даже успела пережить тренерскую отставку Грасии. Уотфорд в последний раз отбирал очки у Ман Сити еще 12 лет назад.

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Отметим, что Александр Зинченко не попал в заявку на игру. На его месте левого защитника дебютирует в основе после восстановления от травм Менди.