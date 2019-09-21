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Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ

16:52 955 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ
Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ 21 сентября 2019

Манчестер Сити и Уотфорд встречаются в 6-м туре чемпионата Англии 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча АПЛ смотрите в этой новости на "Футбол 24".

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити - Уотфорд на "Футбол 24", стартует в 17:00 по Киеву. Команда Гвардиолы отстает от Ливерпуля, возглавляющего таблицу, на 5 очков. "Шершни" еще не выигрывали в текущем сезоне, так что замыкают таблицу, набрав 2 очка. Команда Кике Флореса даже успела пережить тренерскую отставку Грасии. Уотфорд в последний раз отбирал очки у Ман Сити еще 12 лет назад.

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Отметим, что Александр Зинченко не попал в заявку на игру. На его месте левого защитника дебютирует в основе после восстановления от травм Менди.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Сборная Украины Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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