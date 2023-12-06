Де Брюйне потрапив до заявки "містян" на Клубний чемпіонат світу, незважаючи на те, що не зможе вийти на поле в жодному з матчів турніру. Про це інформує Manchester Evening News.

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Клубний ЧС відбудеться в грудні на полях Саудівської Аравії.

Манчестер Сіті вирушить до країни Перської затоки після матчу з Крістал Пелас, який відбудеться в суботу, 16 грудня. Команда Пепа Гвардіоли стартує в розіграші турніру з півфіналу проти переможця пари Леон (Мексика) – Урава Ред Даймондс (Японія). Потім "містяни" зіграють або у фіналі, або в матчі за третє місце.

Де Брюйне не грав за Сіті відтоді, як у матчі 1-го туру АПЛ проти Бернлі отримав травму підколінного сухожилля, через яку йому зробили операцію. Нещодавно Гвардіола підтвердив, що капітан команди повернеться на поле тільки в січні.

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