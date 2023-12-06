Де Брюйне попал в заявку "горожан" на Клубный чемпионат мира, несмотря на то, что не сможет выйти на поле ни в одном из матчей турнира. Об этом информирует Manchester Evening News.

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Клубный ЧМ состоится в декабре на полях Саудовской Аравии.

Манчестер Сити отправится в страну Персидского залива после матча с Кристал Пэлас, который состоится в субботу, 16 декабря. Команда Пепа Гвардиолы стартует в розыгрыше турнира с полуфинала против победителя пары Леон (Мексика) – Урава Ред Даймондс (Япония). Затем "горожане" сыграют либо в финале, либо в матче за третье место.

Де Брюйне не играл за Сити с тех пор, как в матче 1-го тура АПЛ против Бёрнли получил травму подколенного сухожилия, из-за которой ему сделали операцию. Недавно Гвардиола подтвердил, что капитан команды вернётся на поле только в январе.

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