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Манчестер Сіті цікавиться Серхі Роберто – зірка Барселони хоче знову працювати з Гвардіолою

16:12 137 Читать на русском
Манчестер Сіті цікавиться Серхі Роберто – зірка Барселони хоче знову працювати з Гвардіолою
Серхі Роберто та Хосеп Гвардіола / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Серхі Роберто може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Манчестер Сіті має намір розпочати перемовини з Барселоною щодо трансферу Серхі Роберто, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сам 28-річний гравець також не проти знову попрацювати під керівництвом Хосепа Гвардіоли, який очолював Барсу у 2008-2012 роках. Варто відзначити, що каталонців цікавить лише продаж гравця, пропозицію оренди вони не розглядатимуть.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Роберто провів 22 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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