toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити интересуется Серхи Роберто – звезда Барселоны хочет снова работать с Гвардиолой

16:14 27 Читати українською
Манчестер Сити интересуется Серхи Роберто – звезда Барселоны хочет снова работать с Гвардиолой
Серхи Роберто и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Серхи Роберто может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Манчестер Сити намерен начать переговоры с Барселоной по трансферу Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона готова продать автора исторического гола – раньше его не отпустили за 65 млн

Сам 28-летний игрок также не прочь снова поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, который возглавлял Барсу в 2008-2012 годах. Стоит отметить, что каталонцев интересует только продажа игрока, предложение аренды они не будут рассматривать.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роберто провел 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Барселона нуждается в деньгах – определены топ-кандидаты "на выход", или Неймар как жертва кризиса и ультиматума ПСЖ

blog_ava
Назначение Михайличенко в Динамо было временным, Суркис имеет приоритетный вариант замены, – СМИ
13:56
562
Теги
Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Трансферы Барселоны Серхи Роберто Серхи Роберто
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо может в третий раз пригласить Семина
    Україна — 10:24535 Динамо может в третий раз пригласить Семина
1
дн
:
23
час
:
6
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук