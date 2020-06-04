Манчестер Сити интересуется Серхи Роберто – звезда Барселоны хочет снова работать с Гвардиолой

Хавбек Барселоны Серхи Роберто может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Манчестер Сити намерен начать переговоры с Барселоной по трансферу Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

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Сам 28-летний игрок также не прочь снова поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, который возглавлял Барсу в 2008-2012 годах. Стоит отметить, что каталонцев интересует только продажа игрока, предложение аренды они не будут рассматривать.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роберто провел 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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