Повільний VAR виручає суддів і вбиває інтригу до 10 хвилини

Зінченко не потрапив у стартовий склад після погрому Норвіча на вихідних, хоча Гвардіола до кінця думав над виходом українця, а не номінального центрбека Стоунза, поява якого перевела Канселу на лівий фланг. Матч, як і онлайн-трансляція Спортінг – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Раніше звітні суперники протистояли один одному лише в рамках Ліги Європи, обмінявшись домашніми перемогами. Тоді 10 років тому далі завдяки більшій кількості забитих на виїзді голів пройшли лісабонці, які в наступному раунді з боями обіграли харківський Металіст. Команда Гвардіоли впевнено очолює АПЛ, за останні 15 турів не обігравши тільки Саутгемптон (1:1). "Леви" ж у португальській лізі відпустили в 6-очковий відрив Порту.

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Фактично першого ж удару гості забили. Сербські судді спочатку свиснули офсайд, але потім німецький представника на VAR після відверто затягнутої паузи зарахували на 9 хвилині гол, який забили на 7-й. Де Брюйне на добиванні після спроби Фодена покотив Марезу, алжирець розстріляв порожні ворота. Стоунз ефектно підключився по правому краю у воротарський, але головою з кількох метрів не влучив. Родрі виграв боротьбу на стандарті, а Бернарду вибухнув з-за спин захисників і вгатив снаряд від поперечки. Ось вам і вихованець ворожої для Спортінга Бенфіки! Фантастичний ляп Родрі з пасом назад. Як же круто підчистив Ляпорт, а суперник вже бачив перед собою побачення з воротарем.

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Лісабонці розумно пресингують та атакують, входять у володіння Едерсона та змушують команду Гвардіоли великими силами відходити назад. Як же ж зараз хитнули Де Брюйне в центрі поля. Миттєво швидкий пас португальців пройшов кілька ліній, але Стоунз, як Ляпорт та Діаш раніше, красиво страхує. На 32 хвилині Марез пройшов правим флангом, віддав у самісіньке серце воротарського, а там Фоден легко розібрався з лежачими суперниками. Спортінг уже лупить з відчаю метрів з 35. Такий рахунок і реалізація Сіті з двох очікуваних голів деморалізують.

Під завісу першого тайму Стерлінг викотив назад, Бернарду знову увірвався з глибини і рикошетом від захисника остаточно спантеличив голкіпера. Де Брюйне на 45+3 показав, що у манчестерців не кожен удар залітає. Манчестер Сіті став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка виходить на другий тайм у виїзному матчі плей-офф з перевагою у 4 м'ячі. Усі 5 гравців атакувальної ланки з голом чи асистом.

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На гравців Спортінга вже шкода дивитися. Де Брюйне на старті другої половини, мов на тренуванні, подав на дальню стійку, Бернарду оформив хет-трик ще й головою, але судді змилостивилися і зафіксували крихітний офсайд з допомогою VAR. Який голасо на 58 хвилині від Стерлінга. Кілька партнерів просили пас, але Рахім після скидання Бернарду викрутив у дев'яточку. Майже відразу після цього Зінченко таки вийшов на поле, замінивши Стоунза. Гюндоган також на полі. Номінальна вісімка замість фальшивої дев'ятки Фодена.

Зіна дебютує заблокованим ударом. Перед тим невелика пожежа у штрафному манчестерців, але блок і підстраховка не дають Едерсону бодай раз увійти у гру. Добре грає Олександр і у відборі та перших спробах просування м'яча. Марез спробував забити від коліна капітана господарів, і майже вийшло ж! Де Брюйне та Гюндоган отримують болючі удари по ногах. Це все, на що спромігся Спортінг у фінішні хвилини. Бельгієць теж ледь не взяв в невільні асистенти захисника "левів".

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Розкішний розрізний пас Фернандінью, а ось далі Зінченко поспішив з прострілом на самотного Делапа, тож воротар зіграв на перехопленні. Манчестер Сіті у режимі ходьби пішки провів другу половину. Якби захотіли, могли принизити суперника ще більше. Однак і так перший чвертьфіналіст Ліги чемпіонів 2021/22 по суті визначився достроково. Футбол з різних планет ми сьогодні побачили.

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