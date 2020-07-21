Манчестер Сіті та Наполі не можуть зійтись у ціні Кулібалі

Агент Кулібалі Фалі Рамадані зустрівся з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом та підтвердив наміри Манчестер Сіті, повідомив журналіст SkySport Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Однак виникла неочікувана перешкода – "містяни" не готові виплачувати 75 млн євро за сенегальського захисника.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 29 матчів в усіх турнірах. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн у євровалюті. Зазначимо, що на сенегальця полюють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

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