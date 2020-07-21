toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті та Наполі не можуть зійтись у ціні Кулібалі

16:39 - Читать на русском
Манчестер Сіті та Наполі не можуть зійтись у ціні Кулібалі
Каліду Кулібалі / Reuters

Захисник Наполі Каліду Кулібалі залишається трансферною метою Манчестер Сіті, проте існує неочікувана перешкода.

Агент Кулібалі Фалі Рамадані зустрівся з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом та підтвердив наміри Манчестер Сіті, повідомив журналіст SkySport Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Манчестер Сіті після вердикту CAS планує підірвати трансферний ринок – Гвардіола хоче 5 нових гравців і вже має фаворита

Однак виникла неочікувана перешкода – "містяни" не готові виплачувати 75 млн євро за сенегальського захисника.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 29 матчів в усіх турнірах. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн у євровалюті. Зазначимо, що на сенегальця полюють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля

blog_ava
"З кайфом": гравці Динамо знімали стрес після завершення сезону УПЛ на природі – фото з трофеєм
08:28
11685
Теги
Італія Каліду Каліду Кулібалі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Наполі Наполі Трансфери Трансфери Манчестер Сіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
48
хв
Уотфорд
20:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
f
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук