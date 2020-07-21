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Манчестер Сити и Наполи не могут сойтись в цене Кулибали

21 июля 16:42 - Читати українською
Манчестер Сити и Наполи не могут сойтись в цене Кулибали
Калиду Кулибали / Reuters

Защитник Наполи Калиду Кулибали остается трансферной целью Манчестер Сити, однако возникла неожиданная помеха.

Агент Кулибали Фали Рамадани встретился с президентом Наполи Аурелио Де Лаурентисом и подтвердил намерения Манчестер Сити, сообщил журналист SkySport Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Однако возникла неожиданная преграда – "горожане" не готовы выплачивать 75 млн евро за сенегальского защитника.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 29 матчей во всех турнирах. Шесть лет назад "партенопейцев" приобрели его из бельгийского Генка всего за 7,75 млн в евровалюте. Отметим, что на сенегальца охотятся Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

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