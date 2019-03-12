Манчестер Сіті забив сім голів у ворота Шальке та вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко зробив прекрасний асист

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шальке завершився розгромом німецького клубу (7:0).

Після домашньої поразки з рахунком 2:3 Шальке мав суто теоретичні шанси на камбек, адже в два голи "кобальтових" на "Етіхаді" при збереженні власних воріт сухими не вірив ніхто. Навіть Пеп Гвардіола піддався переможному настрою, дозволивши собі експеримент з Даніло в центрі оборони, але для України в цій грі був свій інтерес. Коноплянка та Зінченко вийшли у старті – причому для Євгена це була перше потрпаляння в основу за місяць, а Олександр з'явився у ній в четвертому матчі поспіль.

Манчестер Сіті – Шальке: онлайн-трансляція матчу за участю Зінченка та Коноплянки – як це було

Матч стартував дуже обережно. Сіті не піднімав темп, вишукуючи слабкі місця в обороні суперника розрізними передачами, що ледь не призвело до голу на 14-й хвилині: Стерлінг отримав шикарний пас від Вокера та прострілив, а Агуеро замкнув ударом у стійку. В цілому ж господарі не наполягали на атаках, а от Шальке старався при кожній можливості вилітати у швидкісні контрвипади. Коноплянка розігнав кілька з них, але витиснути бодай один момент "кнаппен" не вдалося.

Коноплянка зайвий у Шальке: ціна питання у 226 мільйонів євро, ставка на рекордсмена Ман Сіті та останній шанс

До 30-х хвилин манкуніанці остаточно захопили ініціативу та почали домінувати, тероризуючи гостей подачами. Одну з них на 31-й точно на голову Агуеро виконав Зінченко, але Серхіо з близької відстані головою пробив точно в руки Ферманну. Втім, вже за дві хвилини оборона "кобальтових" розвалилася: Бернарду Сілва отримав чергову передачу в штрафний, Джефрі Брума його прихопив, а арбітр одразу свиснув пенальті. Серхіо Агуеро ефектною паненкою вивів Сіті вперед – 1:0.

Це стало початком кінця для Шальке. Вже через три хвилини після першого голу гельзенкірхенці пропустили і другий: Стерлінг отримав передачу на хід по флангу, увійшов на правий край карного майданчика та п'яткою віддав на Агуеро, а той з мінімальної дистанції пробив поміж ніг Ферманну – 2:0. Щоправда, гол зараховували близько двох хвилин, адже була підозра щодо офсайду, який на повторах довести так і не вдалося. На 38-й хвилині настав зірковий час Олександра Зінченка, який видав шикарний розрізний пас на лівий край штрафного під удар Сане, якому залишалося пробити в дальній нижній кут – 3:0. Шальке капут.

Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти Шальке

У другому таймі всі надії на те, що Шальке побореться хоча б за своє ім'я, були вбиті вже 54-й хвилині, коли Сане вирвався віч-на-віч, обіграв Ферманна та забив гол. Його скасували через офсайд, але Лерой через дві хвилини організував ще один, віддавши класну поперечину передачу на Стерлінга. Рахім потужно пробив у дальню дев'ятку, але арбітри знову хотіли скасувати гол; втім, цього разу повтор показав, що Стамбулі запоров офсайдну помилку й м'яч треба зараховувати. Клемен Турпен це і зробив – 4:0.

Шальке нічим не відповідав. Гельзенкірхенців просто не було на полі, а Сіті настільки впевнено почувався, що Олександр Зінченко навіть дозволяв собі кричати на арбітра – так на 69-й хвилині він отримав жовту картку. Пеп Гвардіола тим часом готував черговий експеримент з виходом Делфа й грою з двома фулбеками на позиції центральних захисників, але ще до заміни Сіті забив п'ятий гол – це Бернарду Сілва замкув простріл Сане з лівого краю штрафного ударом під дальню стійку. На 78-й хвилині Фоден, який вийшов на заміну, вирвався віч-на-віч та забив шостий, а на 84-й пострілом метрів з 20-ти у ближній кут Габріел Жезус встановив остаточний рахунок у матчі.

7:0 – Сіті зґвалтував Шальке на власному полі та став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів 2018/2019.