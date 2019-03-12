Манчестер Сіті – Шальке: Зінченко та Коноплянка потрапили в стартовий склад

Манчестер Сіті приймає Шальке в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – Шальке розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Перша зустріч пройшла у Гельзенкірхені та завершилась драматичною перемогою "містян" на останніх хвилинах (2:3), хоча перший тайм завдяки двом реалізованим пенальті залишився за "кобальтовими".

Манчестер Сіті – Шальке: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Даніло, Зінченко – Б. Сілва, Гюндоган, Д. Сілва – Стерлінг, Агуеро, Сане.

Запасні: Муріч, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфріс

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Стамбулі – Маккені, Сердар, Бенталєб, Очіпка – Емболо, Бургшталлєр, Коноплянка

Запасні: Нюбель, Менділь, Руді, Матондо, Кутучу, Скжибскі, Тойхерт

Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті в лютому