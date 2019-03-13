toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

00:52 337 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Шальке – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Шальке

Манчестер Сіті з вульгарним рахунком розніс Шальке (7:0) та спокійно пройшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Шальке.

35’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
42’ Лерой Сане
57’ Рахім Стерлінг
71’ Бернарду Сілва
78’ Філ Фоден
84’ Габріел Жезус
 

Шальке протримався лише до 35-ї хвилини. Агуеро відкрив рахунок з пенальті.

Манчестер Сіті забив сім голів у ворота Шальке та вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко зробив прекрасний асист

Через 3 хвилини аргентинець вже святкував дубль. До перерви Сане зробив рахунок розгромним. Варто відзначити, що в третьому голі містян безпосередню участь взяв Олександр Зінченко, віддавши ювелірний асист на німця.

В другому таймі Сіті в тренувальному ритмі відпрацьовував результативні комбінації. Голи на свій рахунок записали Стерлінг, Бернарду Сілва, Фоден та Жезус.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму:

Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шальке Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Шальке Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про підписання японця Урати
    Україна — 12 бер1772 Зоря оголосила про підписання японця Урати
19
год
:
35
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук