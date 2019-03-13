Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті з вульгарним рахунком розніс Шальке (7:0) та спокійно пройшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Шальке.

Шальке протримався лише до 35-ї хвилини. Агуеро відкрив рахунок з пенальті.

Манчестер Сіті забив сім голів у ворота Шальке та вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко зробив прекрасний асист

Через 3 хвилини аргентинець вже святкував дубль. До перерви Сане зробив рахунок розгромним. Варто відзначити, що в третьому голі містян безпосередню участь взяв Олександр Зінченко, віддавши ювелірний асист на німця.

В другому таймі Сіті в тренувальному ритмі відпрацьовував результативні комбінації. Голи на свій рахунок записали Стерлінг, Бернарду Сілва, Фоден та Жезус.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: