Манчестер Сити забил семь голов в ворота Шальке и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко сделал прекрасный ассист

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шальке завершился разгромом немецкого клуба (7:0).

После домашнего поражения со счётом 2:3 Шальке имел сугубо теоретические шансы на камбэк, ведь в два гола "кобальтовых" на "Этихад" при сохранении собственных ворот сухими не верил никто. Даже Пеп Гвардиола поддался победному настроению, позволив себе эксперимент с Данило в центре обороны, но для Украины в этой игре был свой интерес. Коноплянка и Зинченко вышли в старте – причем для Евгения это было первое попадание в основу за месяц, а Александр появился в ней в четвертом матче подряд.

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Матч стартовал очень осторожно. Сити не поднимал темп, выискивая слабые места в обороне соперника разрезными передачами, что едва не привело к голу на 14-й минуте: Стерлинг получил шикарный пас от Уокера и прострелил, а Агуэро замкнул ударом в штангу. В целом же хозяева не настаивали на атаках, а вот Шальке старался при каждой возможности вылетать в скоростные контрвыпады. Коноплянка разогнал несколько из них, но выжать хотя бы один момент "кнаппен" не удалось.

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До 30-х минут манкунианцы окончательно захватили инициативу и начали доминировать, терроризируя гостей подачами. Одну из них на 31-й точно на голову Агуэро выполнил Зинченко, но Серхио с близкого расстояния головой пробил точно в руки Ферманну. Впрочем, уже через две минуты оборона "кобальтовых" развалилась: Бернарду Силва получил очередную передачу в штрафную, Джефри Брума его прихватил, а арбитр сразу свистнул пенальти. Серхио Агуэро эффектной паненкой вывел Сити вперед – 1:0.

Это стало началом конца для Шальке. Уже через три минуты после первого гола гельзенкирхенцы пропустили и второй: Стерлинг получил передачу на ход по флангу, вошёл на правый край штрафной и пяткой отдал на Агуэро, а тот с минимальной дистанции пробил между ног Ферманну – 2:0. Правда, гол засчитывали около двух минут, ведь было подозрение относительно офсайда, который на повторах доказать так и не удалось. На 38-й минуте наступил звёздный час Александра Зинченко, который выдал шикарный разрезной пас на левый край штрафной под удар Сане, которому оставалось пробить в дальний нижний угол – 3:0. Шальке капут.

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Во втором тайме все надежды на то, что Шальке поборется хотя бы за своё имя, были убиты уже 54-й минуте, когда Лерой Сане вырвался один на один, обыграл Ферманна и забил гол. Его отменили из-за офсайда, но Лерой через две минуты организовал ещё один, отдав классную попересную передачу на Стерлинга. Рахим мощно пробил в дальнюю девятку, но арбитры снова хотели отменить гол – впрочем, на этот раз повтор показал, что Стамбули запорол офсайдную ошибку и мяч надо засчитывать. Клемен Турпен это и сделал – 4:0.

Шальке ничем не отвечал. Гельзенкирхенцев просто не было на поле, а Сити настолько уверенно чувствовал себя, что Александр Зинченко даже позволял себе кричать на арбитра – так на 69-й минуте он получил жёлтую карточку. Пеп Гвардиола тем временем готовил очередной эксперимент с выходом Делфа и игрой с двумя фулбэками на позиции центральных защитников, но ещё до замены Сити забил пятый гол – это Бернарду Силва замкнул прострел Сане с левого края штрафной ударом под дальнюю штангу. На 78-й минуте Фоден, вышедший на замену, вырвался один на один и забил шестой, а на 84-й выстрелом метров с 20-ти в ближний угол Габриэл Жезус установил окончательный счёт в матче.

7: – Сити изнасиловал Шальке на своём поле и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2018/2019.